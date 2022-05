Los valientes testimonios que condenaron a Nicolás López por abuso sexual reiterado

El cineasta Nicolás López fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva como autor de abuso sexual reiterado. “No puedo alegrarme, pero sí dentro de este mar de sentimientos revueltos encuentro fe y paz, que seguramente es justicia”, dijo Tutú Vidaurre, una de las denunciantes de López. Por su parte, CHV Noticias conversó con Fernanda Valdivia, actriz que conoció de cerca el comportamiento del director y que testificó en su contra. “Hubo una fiesta en una posproducción donde Nicolás López tuvo una actitud conmigo que no fue correcta. Él me insinuó algo en el plano totalmente sexual, a lo cual yo me negué y me retiré del lugar. Después de eso tomé distancia con Nicolás López”, indicó. Por su parte, la Red de Actrices de Chile aseguró que la condena de cinco años de presidio marca un precedente en la industria. “Agradecer el coraje y la valentía de nuestras compañeras sobrevivientes, nosotras estamos con ellas. No tengamos miedo de hablar”, dijo la vocera del gremio, Valeria Jara.