Vallejo ante regreso de Bachelet: “Comprendemos la intención de ser parte de este momento histórico”

Luego del anuncio realizado este lunes por la ex presidenta Michelle Bachelet de regresar a Chile, han sido diversas las reacciones asociadas a esta noticia a nivel nacional. Una de ellas corresponde a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien entregó su apreciación respecto de esta decisión dada a conocer por la autoridad internacional.

En ese contexto, es necesario señalar que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó su renuncia a presentarse a un nuevo mandato, explicando que su decisión se debe a “motivos personales” y a que “ya no soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora carrera, deseo retornar a mi país y a mi familia”.

Frente a esa situación, desde un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado declaró que “sin lugar a dudas, nosotros valoramos el trabajo que desempeñó la ex presidenta Michelle Bachelet en un cargo tan importante a nivel internacional, representando no solamente a las mujeres, sino que a una fuerte y comprometida agenda en materia de Derechos Humano””.

“Obviamente ella como ex presidenta, yo me imagino que cualquier ex presidente tendrá el interés de ser parte de un momento histórico de cara al plebiscito del 4 de septiembre, sea cual sea las posiciones de los ex o las ex presidentas en esta materia, de cómo vayan a votar”, agregó la ministra Vallejo.

Sin embargo, recalcó que “comprendemos absolutamente la intención de ser parte de este momento histórico y poder vivirlo en compañía de sus seres queridos”.

Al cierre de sus declaraciones, la vocera del Ejecutivo dijo que “más allá de valorar el rol que ha tenido, y que tuvo a nivel internacional como Alta Comisionada, también comprender lo importante que es para una ex presidenta ser parte de este momento histórico”.

Asimismo, la presidenta Bachelet también escribió un mensaje de Twitter en el que ratificó lo dicho en la instancia y reiteró los motivos de su decisión, lo que fue respondido por el propio presidente Gabriel Boric.

“Bienvenida de vuelta”, expresó el mandatario.