Vallejo respalda al pdte. Boric tras calificar a Piñera como “un demócrata”: “No tiene ninguna contradicción”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó al presidente Gabriel Boric luego que calificara al ex mandatario Sebastián Piñera como un “demócrata”, pese a las críticas que realizó en el pasado cuando era diputado y dirigente estudiantil. “Que se reconozca al ex presidente Piñera como un demócrata a partir de este compromiso (por los 50 años del Golpe), al mismo tiempo que el presidente Boric señaló que jamás pediría perdón por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido, no tiene ninguna contradicción“, afirmó la secretaria de Estado.