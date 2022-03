“Es de una mezquindad lamentable y muy irresponsable”. Con esa frase, la futura vocera del gobierno entrante, Camila Vallejo, calificó el llamado realizado por el diputado Diego Schalper (RN) a “atrofiar” el mandato del presidente electo, Gabriel Boric, y a “quitarle fuerza moral a la Convención Constituyente”.

De acuerdo con lo argumentado por la próxima secretario de Estado, el hecho de que “haya un parlamentario que pretenda desmoralizar la Convención Constituyente con la tarea tremenda que tiene y atacar y llamar a atrofiar al gobierno en los desafíos importantes, me parece que es de una mezquindad lamentable y muy irresponsable”, expresó.

Por otro lado, manifestó que en el futuro Ejecutivo esperarán una oposición “constructiva y no destructiva”, lo que “lamentablemente” no se refleja en estas declaraciones, ya que según estimó, éstas “van en la línea de no construir” y, por tanto, “no le hacen bien a lo que el país necesita”.

Vallejo además acudió a las redes sociales para referirse nuevamente a las declaraciones del parlamentario oficialista, enfatizando en que su actitud es “triste e impresentable”.

“Nos quedamos con la esperanza de quienes buscan avanzar en cambios y no frenarlos, y con quienes trabajan por profundizar la democracia y no atrofiarla”, cerró.

Cabe recordar que las aseveraciones de Schalper ocurrieron luego de una reunión entre dirigentes, parlamentarios y convencionales del partido Renovación Nacional (RN). Fue en el discurso del encuentro que el diputado emitió estas declaraciones, emitiendo un llamado a los militantes a “hacer oposición con todo” en el próximo gobierno.

“La tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza. Exigirle al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la Convención, y si no, no aprobarle sus reformas”, consignó. Sobre la misma, afirmó que “creo que hay que quitarle fuerza moral a la Convención. ¿Cómo se le quita fuerza moral? Contándole a la gente que todas las iniciativas populares de normas habrán discutido en promedio una hora las comisiones”, agregó.

Respecto a la operatividad de RN desde el cambio de mando, indicó que “Este partido, más que nunca, tiene que hacer oposición con todo, y dejarse caer los primeros tres días donde el ministro de Trabajo de Boric y decirle ‘ya poh, ¿no éramos tan ágiles? ¿Dónde están las capacitaciones’ Empezar a atrofiar”.