Vallejo por gestiones de ex ministra Vega con Héctor Llaitul: “No fueron instruidas ni avisadas”

La vocera de gobierno hizo frente a los cuestionamientos tras la renuncia de la ex titular de Desarrollo Social. En un punto de prensa, aclaró y enfatizó que "nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales" para un diálogo con el líder de la CAM.