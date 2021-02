Continúa la tensa situación que se vive en Colchane, en la Región de Tarapacá, donde el alcalde y vecinos han reclamado por la crisis migratoria que se vive en la zona. La localidad, ubicada a dos kilómetros de la frontera con Bolivia, cuenta con un consultorio y electricidad sólo algunas horas del día y dicen ha colapsado por el ingreso ilegal de migrantes.

Durante esta jornada, autoridades de gobierno se reúnen con Fuerzas Armadas y las policías en La Moneda debido a la compleja situación que se desarrolla en el norte del país.

Según ha dicho el propio alcalde de la comuna, Javier García, la población es de 1.600 habitantes y, actualmente, registran 1.100 extranjeros.

Esto se debe, según explicó, a que la madrugada del domingo más de mil personas cruzaron desde Bolivia a territorio nacional, principalmente ciudadanos venezolanos.

“Muchas de las familias vienen con menores de edad y lactantes. Están en una situación crítica, por lo cual se requiere un apoyo urgente, sobre todo para trasladarlos a los centros de cuarentena”, expresó la autoridad municipal a CNN Chile.

A esto reaccionó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien sostuvo que “las fronteras tendrán el apoyo multidisciplinario de no solamente las policías, sino que también, por supuesto, personal del Ejército“.

En tanto que los propios habitantes de Colchane también han expresado su preocupación y denuncian haber sido víctimas de robos y agresiones en sus hogares. Así lo contó Profilia García (70), quien contó que “entraron a mi casa, la hicieron tira total, me robaron colchones, frazadas”.

“Casi me matan con las piedras, ya no puedo aguantar, le dije al militar ‘¿qué hago yo?'”, añadió la mujer que dijo realizó la denuncia a Carabineros, donde tampoco le dan mayores respuestas a soluciones, dice.

“A mis vecinos le hicieron tira las puertas, ya no puedo aguantar acá“, lamentó, haciendo un llamado al presidente Sebastián Piñera: “¿Por qué no se lleva a esa gente, por qué no la traslada? ¿Por qué tienen que estar paralizando a Colchane? La gente está sufriendo acá”.

Siempre según contó, la vecina que nació y se crio toda su vida en la comuna denunció que “todo me sacaron a mí, ¿con qué voy a vivir yo? Tengo que defender mi casa con palos. ¿Por qué no paran la frontera?“.

“Tengo que estar parada (fuera de mi casa) con palos y piedras. Ya no hay caso, no puedo soportar, tienen que llevarse a esta gente. Estamos sufriendo los colchane“, manifestó.

Para Profilia García, “la culpa tiene Bachelet y Piñera por no cambiar la ley”, incluso dijo que “voy a gritar como quiero al WhatsApp para que escuche Piñera. Lloré por mi casa, ¿qué voy a hacer con esta puerta hecha hoyos? ¿Piñera por qué no cambia la ley?“.

Finalmente, lamentó que “alcaldes reclamaron mucho y no hacen caso, ellos conocen su comuna y cómo esta sufriendo su gente” y concluyó pidiendo que cerraran la frontera.

Dos ciudadanos venezolanos fallecieron tras cruzar la frontera. Se trata de un hombre de 69 años que murió luego de pasar al territorio nacional por un paso no habilitado. En tanto, la dura noche altiplánica cobró la vida de otra persona: una mujer de 35 años.

