Vecina de Dichato increpa a responsables de incendios: “Qué país le estamos dejando a nuestros nietos”

La madrugada de este viernes, unidades del Cuerpo de Bomberos de Concepción y Talcahuano llegaron hasta Dichato, en la Región del Biobío, debido a un incendio forestal que amenazaba las viviendas de la comuna.

En concreto, los sectores de Villa Paumayén, “El Esfuerzo” y Chacra Santa Alicia, son los que están en riesgo por el avance de las llamas.

Es en ese contexto que una vecina de esta última población conversó con CHV Noticias, ya que su hogar se encuentra muy cerca del foco del siniestro.

“Yo llevo tres noches sin dormir, porque el fuego está latente. Hay que estar de acuerdo al cambio del viento”, dijo la mujer que también vivió de cerca los incendios que afectaron a la región en 2017.

En ese sentido, la entrevistada también aprovechó de realizar un importante llamado a quienes provocan intencionalmente los incendios.

“Piensen en las demás personas y en el daño que le están haciendo a nuestro país. Cómo no van a querer que Chile crezca”, comenzó la mujer.

“Esto es un retroceso tremendo. Aquí pierde la gente humilde, el que trabaja su tierra, el que tiene sus animales. Tomemos conciencia. Qué país les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, si estamos destruyendo todo”, señaló.

Cabe destacar que, en los últimos días, se han detenido a 19 personas por su presunta responsabilidad en este delito.

“Yo creo que si hay un descontento de algo, si esta es una forma de protestar… No, esta no es la forma. Tenemos que buscar otro método, pero no seguir entre los propios chilenos, entre nosotros mismos. Esto va a llamar más pobreza”, declaró firmemente.