Vecina increpó a autoridades tras muerte de carabinero en Quinta Normal: “Estamos aburridos”

Una vecina de Quinta Normal increpó a la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y a la alcaldesa de la comuna, Karina Delfino, luego del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrida la noche de este miércoles.

Mientras ambas autoridades se encontraban en un punto de prensa, la mujer irrumpió entre los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y comenzó a exigir respuestas por la muerte del funcionario.

“¿Por qué no los ayudan? ¿Por qué no se ponen la mano en el corazón?“, comenzó diciendo la mujer. “Lamentablemente como vecinos no pudimos salir a la calle y ustedes dicen ‘disculpen’, ‘un beso a la familia’, ‘las condolencias’…. nosotros como vecinos estamos aburridos“, expresó.

Vecina increpó a Constanza Martínez y Karina Delfino

A su vez, la vecina continuó su intervención y dijo: “Prácticamente la gente se está volviendo loca con tanta delincuencia. Los carabineros nos defienden y ustedes todos los días ‘las condolencias’… Estamos aburridos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes?“, preguntó.

En respuesta, la jefa comunal se dirigió directamente a la mujer y aseguró que “es evidente que hay una crisis de seguridad” y que “estamos trabajando para poder fortalecer a las policías”, junto con confirmar que “es evidente que hay una sensación de inseguridad”.

La delegada Martínez, por su parte, también acusó recibo y, antes de una interrupción de la vecina, comentó “entender la desesperación” y manifestó: “le quiero contestar porque me parece importante lo que está mencionando“.

“Están haciendo mal la pega”

Acto seguido, la vecina de Quinta Normal nuevamente tomó la palabra y acusó que “no puede salir a la calle a las 1 de la mañana como lo hacía antiguamente”. “¿Por qué? Porque están haciendo mal la pega“, aseveró.

“El enojo que tengo es de todo el país. Lo que estoy diciendo lo digo por todo el país”, manifestó. “Hagan algo rápido. ¿Cómo es posible? Estoy indignada, imagínate que venga el carabinero con su mujer, su hija y lo maten“.

Finalmente, concluyó sus palabras diciendo: “Nosotros queremos que actúen. ¿No se dan cuenta que el país está tomado? Estamos pa’ la cagá como país”.

Revisa el momento a continuación:

