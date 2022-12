“Miraban cómo nos quemábamos”: Vecina denuncia “morbo” de personas que fueron a observar incendios en Viña

Una vecina de Viña del Mar vivió aterradores momentos la noche de este viernes, luego que fuera alertada sobre el peligro que corría su vivienda en el marco de los incendios.

Estrella Leiva estaba en su trabajo cuando, cerca de las 20:00 horas, se dirigió rápidamente para verificar el estado de su calle, que en sus palabras catalogó como un “infierno”.

En conversación con CHV Noticias, relató que evacuó la casa con lo puesto. Y que, por fortuna, esta quedó intacta. “Nos salvamos de milagro, no lo sabría explicar”, señaló.

Sin embargo, además de aplaudir la labor del contingente que combatía el siniestro, apuntó contra los inescrupulosos que entorpecieron el trabajo de la policía y rescatistas.

“Mucha gente vino a mirar por morbo”

Continuando su relato, Leiva aseguró que la calle era intransitable, puesto que mucha gente, ajena al vecindario, llegó hasta el lugar para ser testigos de las llamas.

“No era gente que venía a cooperar”, sostuvo la vecina, antes de teorizar sobre el motivo de las personas para llegar hasta el incendio que, según ella, habría sido “el morbo”.

De acuerdo con sus testimonio, la calle se llenó de vehículo por ambas veredas y dificultaron seriamente el trabajo de Carabineros. “Venían a mirar cómo nos quemábamos”, indicó.

Por otro lado, reveló la desconfianza que sentía con estas personas, puesto que no sabía sus verdaderas intenciones. “Nos decían ‘¿Les ayudo?’, pero no sabíamos el fin. No sabíamos si nos iban a robar algo'”, sentenció.