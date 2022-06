Vecino rescata a niña y a carabinero de aguas congeladas en Aysén: “El frío me quemaba”

Durante la tarde del reciente jueves 2 de junio, una niña de 13 años junto a un carabinero fueron rescatados por un hombre que se lanzó a las aguas congeladas del río Aysén en la zona del Puente Presidente Ibáñez, en la Región de Aysén.

El subcomisario de la segunda Comisaría de Puerto Aysén, el capitán Jaime Esparza, indicó que en instantes en que el personal realizaba un patrullaje preventivo y al pasar por el viaducto, son alertados por menores, quienes dan cuenta sobre una persona que habría querido atentar contra su vida.

“Los carabineros descienden del vehículo y al advertir la presencia policial, esta menor se lanza al río y en forma inmediata se activa el ABC, trasladándose a la orilla del río y ambos carabineros que iban en la patrulla se preparan para ingresar y sacar a la menor. Se sacan sus cinturones operativos y se lanzan al río. Uno de ellos llega donde la menor, la comienza a retirar y cercano a la orilla, llegan civiles y se lanza uno de ellos y ayuda a salir a las personas que estaban en el río”, detalló el funcionario de orden.

Tras lo anterior la adolescente fue trasladada al hospital local con la finalidad de verificar su condición de salud y estabilizarla tras resultar con signos de hipotermia.

En diálogo con Expreso Bío Bío, Guido Valenzuela, la persona que rescató a la niña y al uniformado, relató como fueron los hechos y el porqué decidió lanzarse al agua.

“Yo pensé que era un accidente, me di la vuelta y vi que cayó un bulto al agua, y era una niña. O sea, una persona que se había tirado al agua“, comenzó relatando.

“Los carabineros pasaron al lado mío, se sacaron las botas, pero era tan grande el frío en el agua que no pudieron. Uno de los carabineros llegó cerca de la niña, pero no pudo agarrarla porque el frío lo consumió“, señaló quien se desempeña como maestro de la construcción.

No obstante, cuando los funcionarios de orden procedían a sacar a la niña, comenzaron a tener cierto tipo de dificultades. “Ahí yo me dije, ‘ya po Guido, estás aquí por algo, sácate la ropa y al agua pato’. Había que hacerlo, me tiré y saqué a la niña, también intentamos sacar al carabinero donde hicimos una cadena. Tuve que soltarme y lo fui a rescatar, ellos fueron los héroes, yo solo fui un expectante que lo pudo resolver”, precisó.

“Me llamaron los papás, me dijeron que está hospitalizada, pero bien. Les dijo que quería conocerme”, reveló. “No me di cuenta del frío, pero me quemaba, quedé con hipotermia. Pero como tenía que irme a trabajar, tomé mi ropa y me fui. Después me devolví a la casa y me quedé abrazado a la combustión como dos horas”, sentenció Valenzuela.