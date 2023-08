“Perdí todo y no recibí ninguna ayuda, usted no estaba”: Vecino de Santa Cruz encaró en vivo a alcalde

Tras el intenso sistema frontal, varios vecinos de Santa Cruz continúan anegados en sus casas y en las calles debido al agua que sigue acumulada por el sistema frontal. Mientras el acalde William Arévalo se refería a lo sucedido en la comuna en CHV Noticias, un vecino lo encaró en vivo por la falta de ayuda. “Estoy inundado, perdí todo y no recibí ninguna ayuda, nada, no estaba usted, no estaban los concejales, nadie. ¿Quiénes estaban? Los vecinos”, expresó. “Me hago cargo de eso, pero le puedes preguntar a los vecinos que estábamos ahí”, respondió el edil y argumentó que no tenían arena para ir en ayuda de los afectados.