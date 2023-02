Vecino de Tomé explicó porqué no evacuará su casa ante incendio forestal: “Vamos a permanecer aquí”

En alerta máxima están los vecinos de diversas localidades de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Esto por los voraces incendios forestales que han consumido miles de hectáreas y provocaron la muerte de al menos cinco personas.

Debido a esto, Senapred ha estado informando de diversos sectores que tienen que ser evacuados por el inminente riesgo de la quema de viviendas, lo que tiene muy preocupados a toda la comunidad.

En ese sentido, un habitante de Tomé, una de las comunas más golpeadas por las llamas, explicó que por ahora no dejará su inmueble, situación que se repite en varios vecinos.

“Acá se quemaron como tres o cuatro casas y más arriba igual. Nosotros ya estamos mojando las casas porque estamos a 6 o 7 metros de las llamas, nos separa solamente un pequeño riachuelo”, reveló.

En conversación con Contigo en Directo, el habitante señaló que no dejará su propiedad. “Ese es el drama. No queremos sacar nada y vamos a permanecer aquí. Nos vamos a tener que desvelar, no todos, pero sí sacar cosas y después traerlas”.

“Más vale estar atentos”, sostuvo con respecto al temor de que desconocidos lleguen a robar en medio de la emergencia.

En cuanto a lo que se viene esta noche, teniendo en cuenta que el fuego aún no ha sido controlado, el habitante indicó que “vamos a tener que un poco de paciencia y estar atentos a cualquier cosa. Ojalá no ocurra nada”.