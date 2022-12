“No sabes si van a ayudar o robar”: Vecino fue víctima de robo mientras su casa se quemaba en Viña

La catástrofe en Viña del Mar no ha sido impedimento para que los amigos de lo ajeno aprovechen para delinquir. Así relata Luis Cañas, vecino de la comuna que sufrió la pérdida de su casa y que denunció haber sido víctima de un robo mientras ocurría el siniestro. “Me rompieron el vidrio del auto, no me di cuenta. También había gente robando cables”, contó a CHV Noticias. “Este tipo de cosas se presta para que estos sujetos aparezcan. Muchas veces uno no quiere que lo ayuden porque uno no sabe si vienen a ayudar o robar”, denunció Cañas.