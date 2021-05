Vecinos de Colina salieron a la calle a protestar por lo que dicen ha sido un año de incesantes problemas. Tras el estallido social, recalcan, comenzó la proliferación de campamentos alrededor de sus casas desde donde intervienen los postes de luz, ocasionando fallas eléctricas. “Tenemos miedo de los cables, porque todos los días se incendian. Hay videos y registro de cómo todos los días los cables caen en llamas. Entonces nosotros en estos momentos estamos en tierra de nadie”, afirma un vecino. Estas conexiones irregulares a la red eléctrica para obtener energía han causado cortes diarios de luz a estos vecinos además de otros peligros inmimentes. “Hay cortes, caídas de cables con energía, se ha electrificado todo el cierre perimetral de la villa. Como todos saben, un niño puede tocar la reja y esto va a terminar en una tragedia”, agrega. En la Villa Parque Los Libertadores de Colina aseguran que hay más de 70 familias que han sufrido además daños en sus electrodomésticos y un perjuicio económico del que no han podido recuperarse. También denuncian que las cuentas de la luz han subido hasta el triple de lo que solían pagar antes de esta situación. Otro residente afirma que “yo trabajo en mi casa y ya no puedo hacerlo, porque se me corta todos los días la luz, entonces se me hace imposible. Hay personas que tienen negocios y que se les han echado a perder las cosas. Antiguamente habían uno o dos cables colgados, ahora uno recorre y están todos colgados. Y uno no puede decir nada porque también estamos bajo amenazas”. Desde Enel a cargo de la red eléctrica aseguran que debieron cambiar el transformador para mejorar el suministro en esta villa a raíz de las intervenciones. “Hemos generado mesas de trabajo con los dirigentes, con representantes de vecinos de las villas y con las autoridades del municipio de Colina para poder buscar una solución colaborativa a este problema que se ha generado a raíz de los campamentos”, aseguró Alejandra Pereira, jefa de atención de Enel Distribución.