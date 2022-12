Vecinos combatieron el fuego con sus propias manos para evitar que alcanzara su edificio en Viña

No durmieron en toda la noche. Residentes de un edificio combatieron el fuego con sus propias manos para evitar que alcanzara sus departementos en la zona alta de Viña del Mar. En total, fueron tres los condominios que se vieron amenazados por las llamas pero que, afortunadamente, salieron sin daños de la emergencia. “Estaba todo colapsado, nosotros mismos nos hicimos cargo porque no había protocolos. La administración no apareció. Hubo un montón de explosiones consecutivas por los balones de gas”, relató una vecina a CHV Noticias.