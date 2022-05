“Cuando hay balaceras no se ven los carabineros”: Vecinos de la Victoria acusan desamparo

Vecinos y vecinas de la población de La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, dicen sentirse abandonados a su suerte por parte de las autoridades, ya que aseguran que la violencia vista en la balacera en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna durante el jueves es cosa de todos los días.

Así lo expresaron a CHV Noticias quienes también sinceraron sentirse impactados por lo sucedido en la comuna: “La cosa está todos los día igual, no hay día que no haya balacera o problemas. Si la autoridad no se pone firme, van a pasar más cosas”, indicó una mujer.

En tanto que otro testimonio recogido del sector cuestionó que “cuando hay balaceras no se ven los carabineros, tiene que haber un finado para que aparezcan”.

“Estamos abandonados por la justicia”, indicó otra persona.

Una de las imágenes que ha impactado durante las últimas 24 horas es la que se difundió en redes sociales, donde se ve a un grupo de niños y niñas de un jardín infantil cantando junto a las educadoras de párvulo para distraerlos de los disparos.

Durante la mañana del jueves, un grupo de sujetos armados realizaron disparos en las cercanías del Cesfam e ingresaron al recinto.