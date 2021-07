Durante casi 5 meses vecinos de Maipú tuvieron que lidiar con filtraciones de agua en sus calles sin ninguna respuesta. “Desde que comenzó a salir el agua ya empezamos con las caídas de los vecinos que andan en muletas o burritos, los niños que no pueden salir. Siempre dicen que cuidemos el agua, que estamos en sequía y resulta que acá estamos perdiendo mucha agua”, contó hace un tiempo Romina Sepúlveda. El pasaje estaba completamente inundado y tuvo reparación tras nuestra denuncia por televisión de hace algunas semanas. Sin embargo, dos días después nuevamente comenzaron los problemas a escasos metros. “Se volvió a romper otra cañería, en la cual llevamos ya dos semanas más. Hemos pedido solución y nos dicen que no hay personal, que no hay dineros para venir a trabajar y tenemos todo llego de agua de nuevo, duramos un día secos”, relató esta vez Sepúlveda. Los vecinos acusan que Smapa, la empresa que se encarga de dotar agua potable y de alcantarillado a toda la comuna de Maipú, una vez más no les responde.