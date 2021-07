Más que una negativa a la construcción de la Línea 7 del Metro, que uniría Renca con Vitacura, los vecinos del Parque Forestal tienen reparos, específicamente en lo que respecta al cuidado del área verde.

Al respecto, Héctor Vergara, vocero de los vecinos del sector, comentó en entrevista con CHV Noticias que “en contra de nada, la Línea 7 es lo mejor que le puede pasar a la ciudad, el punto está en que todo el Parque Forestal debiese estar a resguardo”.

“Hay muy pocas áreas verdes en la ciudad, por eso queremos preservarlo y tener los cuidados correspondientes”, apuntó Vergara quien sostuvo que “el Metro es lo mejor que puede ocurrir, unir comunas lo más rápido posible”.

Junto a esto, apuntó que ya se logró que la salida de la futura estación del tren subterráneo no se encuentre en el parque mismo, para no afectar su entorno, por lo que lo ahora solicitan que “el trazado siga la línea donde va la locomoción, la calzada y no ingresé al parque”.

Lee también: Plan Paso a Paso: Estas son las nuevas medidas que entraron en vigencia este jueves

Para argumentar la petición, Vergara expuso que “ese ingreso ya ha tenido efectos negativos para el Parque Almargo, cada vez que se construye por debajo, las raíces van perdiendo su fuerza y los árboles, al cabo de 5 años, tienen una muerte”.

“El hecho que se construya el Metro es un beneficio para toda la ciudad, especialmente para el comercio“, destacó sobre la construcción que contaría con 19 estaciones, entre las que se encontraría una en Baquedano.

Es por lo anterior que reiteró que “lo único que queremos es un mejor trazado más acorde a las condiciones propias del espacio. Cuando en los temas políticos la transversalidad se da, algo esta bien”, apuntó tenemos que tener resguardo con los espacios verdes ese es el futuro”.

“En unos años más nosotros no vamos a estar, pero este parque que sí estará en 100 años, tenemos que preservarlo. El futuro está en el medio ambiente“, concluyó.

Así quedaría el trazado de la Línea 7: