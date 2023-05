“El dolor era insoportable”: Vecinos de Quintero sufren nuevo episodio de contaminación

Un nuevo episodio de contaminación se registró este martes en Quintero. Según el relato de testigos, en la madrugada sintieron un fuerte olor a gas. Sin embargo, los estudiantes asistieron igualmente a clases y horas después se suspendió la jornada; medida que se extiende hasta mañana. Casi un centenar de alumnos llegaron al Hospital de Quintero con sintomatología atribuible a este problema. “El dolor de cabeza era insoportable y todavía no nos atienden (…) no nos han dicho ninguna información, nada. No creo que las empresas grandes vayan a pensar en las personas“, relató una vecina. Se inició una investigación para determinar causas y responsabilidades, mientras la Superintendencia de Medioambiente está realizando muestreos y ya fue confirmado que durante la madrugada se registró un peak de emanación de hidrocarburos.