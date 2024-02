Mujer venezolana lanzó furioso reclamo en vivo tras fiscalización: “Hay un abuso con nosotros”

Una mujer venezolana realizó un furioso descargo en el matinal Contigo en la Mañana, donde acusó “abusos” por parte del gobierno chileno tras una fiscalización de Carabineros.

“Con nosotros los venezolanos hay un abuso en todos los aspectos. Yo soy una mujer trabajadora, no es posible que me detenga Carabineros cuando hay tanta delincuencia”, partió diciendo.

En esa misma línea, la ciudadana aseguró que desde el municipio le piden “demasiados requisitos, sabiendo el Estado chileno que a nosotros en la embajada ni siquiera el pasaporte es tan dificil sacarlo“.

“No podemos sacar el pasaporte, menos podemos sacar títulos o notas. Todo lo quieren registrado y apostillado, sabiendo que en Venezuela ni siquiera nos dan la cédula de identidad”, agregó.

En concreto, la mujer pide que sus documentos provenientes de Venezuela sean “canjeados” para evitar problemas con la policía.

Conductora venezolana y su llamado al presidente Boric

“Le quiero decir al presidente Boric que, desde que está en el gobierno, todo ha sido un caos (…) Si le gusta o no, que me mande para mi país, pero es la realidad. Acá hay un abuso con nosotros“, reclamó la conductora.

Asimismo, sostuvo que “aquí hay que pagar por la cédula, multas por renovar la cédula, documentación, ¿cuál es el beneficio que nos dan en todos los países de América Latina? Yo no siento ningún beneficio, siento un abuso con los venezolanos“.

“Si nosotros venimos de una situación tan difícil, el mismo país tiene que ser más flexible para que podamos poner nuestra documentación a derecho. No es que no quiera, es que cada vez que voy a la Municipalidad me piden demasiados requisitos que no tengo”, explicó después.

Mira el momento acá:



