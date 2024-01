Vergonzoso: Denuncian incendios en nuevos vertederos ilegales de ropa en Atacama

Más de dos años han pasado desde que CHV Noticias mostró el impactante cementerio de ropa que contamina el desierto de Atacama, siendo incluso noticia a nivel mundial. Después de todo este tiempo, el panorama no ha cambiado y se ha vuelto aún más desalentador. Las postales son distintas porque tal vertedero ya no existe, al menos no como lo conocimos: en junio de 2022 un megaincendio quemó miles de toneladas y en la actualidad no hay uno, sino varios cementerios de ropa.