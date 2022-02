Durante las últimas horas se viralizó un impactante video en redes sociales donde se ve a un funcionario de carabineros que agrede a una mujer que estaba detenida en una comisaría.

El registro fue difundido como un hecho ocurrido en la comuna de Pitrufquén, y en redes sociales se acusa que el funcionario policial habría intentado violar a la víctima. Al notar lo ocurrido, una de sus colegas habría tratado de pararlo, causando un enfrentamiento entre ambos que terminó con la carabinera inconsciente.

Tras la rápida viralización, desde Carabineros aseguraron que se trata de un hecho ocurrido en diciembre de 2021 en la comuna de San Miguel.

Así lo afirmó la capitán Pamela Sandoval, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, quien detalló que el oficial involucrado fue desvinculado de la institución apenas se detectó su actuar. A su vez, indicó que “fue formalizado y hoy cumple prisión preventiva”, lo que se contrapone a la versión de la víctima y de Fiscalía, quienes aseguran que cumple con arraigo nacional.

En ese contexto, la víctima del registro, quien se identificó como Roxana, conversó con con Hola Chile de La Red y contó su versión de los hechos. La mujer narró que la situación se generó en el momento que ella se dirigió hacia la comisaría para realizar una denuncia por violencia intrafamiliar.

El testimonio de la víctima

Según sus declaraciones el ex funcionario policial se habría negado a recibir su solicitud. “Él a viva voz dice ‘aquí nadie va a poner denuncias, porque es mi casa y aquí mando yo‘”, señaló.

En ese mismo momento, el ex carabinero le habría dicho que se fueran (ella junto a su amiga). No obstante, la mujer le respondió que él la estaba agrediendo y que como ciudadana tiene todo el derecho a poner una denuncia.

En ese momento, fue cuando el ex funcionario comenzó a tironear su cuerpo llevándola hacia los calabozos. “Me llevó hacia un lugar, un pasillo y me empezó a ahorcar. Y yo sin respiración. Me tenía en el aire tomada en el cuello”, reveló.

Tras la agresión, la víctima expresó que en la desesperación, le agarró la camisa y le arrancó uno de los botones. En ese contexto, según su testimonio, “toda la guardia estaba mirando”, asegurando que era gente joven que posterior a lo sucedido, le prestaron contención a ella y a su amiga luego de los hechos.

Asimismo, fue su acompañante quien grabó el registró que fue ampliamente viralizado. “Le toma el teléfono, se lo tira al suelo, se lo pisa y a ella la tira encima mío y nos empieza a arrastrar del pelo hacia el fondo. Y después nos toma del pelo y nos para del pelo y nos tira al calabozo al fondo”, sostuvo.

Al ser consultada sobre los recuerdos que le generó ver el video en redes sociales indicó: “Ese pedacito de video ha sido demasiado fuerte, ha sido fuerte para mí. Imagínese si yo veo el video completo, de principio a fin. Es fuerte para mí”.

Finalmente, según la versión de la mujer, el agresor estaría en su casa. “Él está en su domicilio, con arraigo nacional, pero está en su casa. Yo sé que le dieron la baja. Yo estoy privada de libertad en mi casa, con la amargura y la depresión por todos los hechos”, sentenció.

Respuesta de Fiscalía

La fiscal Nadia Mondiglio de la Fiscalía Sur manifestó que se está llevando a cabo la investigación frente a la causa formalizada el día 8 de diciembre de 2021 por el delito de “apremios ilegítimos, dado el uso desmedido de la fuerza hacia las víctimas por parte de un carabineros que se desempeñaba como funcionario de la 12 comisaría de San Miguel”.

“El Poder Judicial dispuso contra el imputado las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. La Unidad de Víctimas de la Fiscalía Sur está prestando el apoyo necesario a las víctimas que denunciaron este hecho”, añadió.