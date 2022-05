Víctima de ataque en el Metro denuncia amenazas de muerte: “Se escudan diciendo que somos xenófobos”

Durante el reciente miércoles 18 de mayo, en la estación Ñuñoa de la Línea 6 y 3 del Metro de Santiago, se registraron incidentes entre comerciantes ambulantes y trabajadores, los cuales culminaron con ocho guardias heridos.

Según la información entregada por una de las víctimas del suceso, los guardias no se encontraban realizando labores de desalojo en contra de comerciantes ambulantes, sin embargo, tras los insultos que recibieron y las solicitudes de las personas, procedieron a sacarlos del lugar.

En conversación con CHV Noticias, uno de los hombres afectados quien solicitó no revelar su nombre por posibles represalias, reveló que uno de los agresores -de origen venezolano- los amenazó de muerte, enfatizando que este tipo de insultos, se venían repitiendo hace semanas.

“Es uno de los primeros que aparece en el video. Nos había amenazado de muerte con un fierro hace semanas, que nos iba a matar a todos. Se escuda diciendo que no le podemos hacer nada diciendo que somos xenófobos“, señaló.

“Nosotros le dijimos ‘joven buenas tardes tenga la amabilidad de retirarse’ y nos dice que ‘no se va a mover’, y nos empieza a insultar, que éramos ‘unos chilenos abusivos, xenófobos y mamahuevos‘. Y después de como 20 minutos, cuando vio que la gente no lo acompañó se retiró del lugar”, explicó con respecto a los hechos.

No obstante, el involucrado, aparentemente en compañía de su madre, su esposa y una vecina volvió a realizar amenazas de muerte y lanzó algunos golpes a las guardias. “Dijimos ‘ya es mucho’ y procedimos a la detención por amenaza de muerte. Estábamos en eso, cuando mandó un WhatsApp y llegó todo el resto de sus compañeros, que son todos comerciantes del metro Universidad de Chile“.

“Nosotros estábamos a la espera de que llegara carabineros cuando aparecen y agreden a uno de nuestros colegas. Ahí comenzó todo. Al que agredió al colega aún lo estábamos buscando para saber quien fue, porque dio el primer golpe y se fue“, reveló.

Al ser consultado por la identidad de los demás personajes, indica que “efectivamente son conocidos” y que saben donde viven y sus apodos, ya que según sus palabras “hace años” que saben de dichos personajes.

Conforme a su testimonio, llegaron entre 10 y 15 personas a agredir a los trabajadores. “Un pasajero de Metro se metió en favor de ellos y se aprovecharon de la situación, rompieron la parte de un basurero y golpearon a mi compañero“, precisó.

Aseguró que el grupo de ambulantes está organizado y que se comunican a través de WhatsApp “todo el rato”, con el motivo de saber donde está carabineros y donde está seguridad, “entonces se corren de una estación a otra“.

“Estamos acostumbrados a que nos escupan”

“No es común, pero estamos acostumbrados a los insultos y que no escupan, pero en las últimas semanas el tema se sobrepasó. En el ultimo tiempo se han visto extranjeros que no respetan nada, y nos acusan de xenófobos y dicen que tienen que alimentar a sus familias. Nos falta más apoyo policial. Si tuviéramos más atribuciones el personal de Metro sería mejor“, mencionó.

“Son demasiado violentos, el personaje conocido como el “Patito” es el mismo que tiempo atrás apuñaló a un compañero en Vicente Valdés. Estaba con medidas cautelares. Debería estar fuera de la red, pero sigue ahí”, denunció la víctima.

“Yo llevo años en esto y es parte de nuestro trabajo del día a día. Pero en el último tiempo tenemos muchos problemas con comerciantes extranjeros, porque el comerciante chileno, te saca la madre y se va de lugar, vuelve a los 40 min y ese es el juego diario que tenemos. Pero el extranjero no se mueve y empiezan con el típico show, que no los dejamos trabajar. Uno le explica que hay normas y leyes, pero no entienden“, enfatizó.

Finalmente consignar que tras las agresiones, el afectado en cuestión resultó con un esguince en el dedo anular y una pieza dental rota, por lo que en la presente jornada, acudió hasta la Mutual de Seguridad para un control de sus lesiones.

Revisa las imágenes de los incidentes aquí