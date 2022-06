Víctor Chanfreau tras críticas de Alberto Plaza por cruce con Lucas Crespo: “Algo estamos haciendo bien”

Luego del intercambio de ideas entre el tiktoker y el ex dirigente de la ACES, el cantante chileno tuvo palabras para emplazar al ex dirigente de la ACES al indicar que "personas como él les da exactamente lo mismo" lo que les digan. "Peor sería que alguien como Alberto Plaza me felicitara, a mi me daría vergüenza", dijo Chanfreau.