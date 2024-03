“¡No me agarre!”: Revelan video clave por acusación de acoso de Sandy Boquita contra alcalde de Colbún

Sandy Staniscia, más conocida como Sandy Boquita, está evaluando acciones legales en contra del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, a quien acusó en 2014 de acosarla durante un evento discotequero.

El hecho ocurrió en junio de 2014, al interior de la discoteque Entretermas, en el marco del Día del Padre. En la actividad también estuvo invitada la ex chica reality Kathy Contreras.

Luego del evento, la ex modelo argentina acusó públicamente a Muñoz por un presunto acoso y abuso sexual, asegurando que la habría agarrado de la cintura y luego le tocó el trasero.

Sin embargo, previo al show, el alcalde ordenó a los asistentes apagar los teléfonos celular. Por lo tanto, Sandy nunca tuvo los medios de prueba para acreditar los hechos.

El video que acredita acoso a Sandy Boquita

“Era mi palabra contra la de una persona que es obviamente más poderosa y quedó en la nada. En el fondo, uno tiene que aguantárselas y dejar que pase el abuso por parte de una autoridad”, afirmó Sandy Boquita en exclusiva al programa Contigo en la Mañana.

Staniscia relató los frustrados intentos de conseguir pruebas para comprobar lo ocurrido. “En ese momento, mucha gente me escribió por Facebook y me dijo la verdad: que sí hay gente que tiene videos, pero le tienen miedo (al alcalde)“, confesó.

El video del show

Sin embargo, a 10 años de la denuncia, el matinal de Chilevisión consiguió un registro que evidenciaría los hechos desmentidos por el propio alcalde de Colbún.

En la pieza audiovisual se observa a Muñoz subiendo al escenario del club nocturno. Posteriormente, toca a Sandy en reiteradas oportunidades.

Incluso, la misma denunciante tomó el micrófono y llamó la atención del alcalde frente al público: “Yo le digo que no me agarre los glúteos y él dale y yo le subo las manos para que no me agarre nada. No alcalde, no me agarre ¡así no!“, señaló en esa oportunidad.

En diálogo con Contigo en la Mañana, Sandy agradeció el registro ya que “en ese momento, era mi palabra contra el resto. Yo me metí adentro del camarín y Kathy Contreras me decía ‘tienes que contarlo’ (…) Lloraba de impotencia“.

