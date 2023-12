Así es el video, la amenaza y el “ultimátum” de Nicolás Zepeda a Narumi Kurosaki previo a su desaparición

El jueves Nicolás Zepeda declaró por horas en la audiencia donde intenta revertir el primer fallo, donde fue condenado a 28 años de cárcel, por la desaparición de Narumi Kurosaki.

Durante aquella jornada, el chileno reaccionó a una de las pruebas presentadas por la fiscalía francesa sobre la desaparición de la japonesa y se expuso el video en el que el acusado le daba un plazo de dos semanas a la joven japonesa para cumplir con ciertas condiciones y así no “sufrir las consecuencias”.

Zepeda le envió a Narumi un video con un “ultimátum”

Ese video se reveló bien entrada la investigación, ya que los detectives le pidieron la información a Facebook y Google sobre el intercambio de mensajes entre Nicolás y Narumi. Ahí aparecía en calidad de borrado el video.

“Vas a hacer la mejor niña a partir de ahora. No te vas a enojar nunca más, serás buena. No respetaste mis condiciones, no vas nunca más a mentir ni ocultarme cosas”, es parte del video que grabó el chileno.

El video termina con “tienes dos semanas, si no te vas a tener que atener a las consecuencias”. Ese video fue grabado el 6 de septiembre de 2016.

Finalmente, tres meses después Nicolás y Narumi se juntan en Francia y a los días se confirmó la desaparición de la estudiante japonesa.

🇫🇷🚨EL VIDEO DE LAS AMENAZA. Se presenta el video en el que Zepeda le da un plazo de dos semanas a Narumi para cumplir con ciertas condiciones. Nicolás se para y dice: “Quiero explicarles el motivo de ese video”. Le dicen que después podrá hacerlo. #zepeda @CHVNoticias pic.twitter.com/ojEOAyslwH — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 14, 2023

Archivo primer juicio contra Nicolás Zepeda, Contigo En La Mañana CHV.

Síguenos en