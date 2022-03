Este martes múltiples balazos al aire interrumpieron una actividad de la ministra del Interior, Izkia Siches, en La Araucanía. El hecho ocurrió mientras la comitiva ministerial se dirigía hacia la comunidad de Temucuicui para sostener una reunión con la familia de Camilo Catrillanca. Además de los sonidos de disparos, en el camino por donde iba a pasar la caravana se registró la quema de una camioneta. A un lado se encontró un cartel con mensajes alusivos a la causa mapuche. “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuche no habrá diálogo. Por Kamilo Katrillanca (sic) y todos los caídos en combate en Wallmapu. No aceptaremos ningún soborno de un estado asesino. Fuera forestales, latifundio. No más militarización. Resistencia mapuche”, se leía.