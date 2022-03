Durante la madrugada de este jueves se dio a conocer, mediante un video que se viralizó en redes sociales, que un carabinero fue captado en evidente estado de ebriedad por vecinos de Los Ángeles.

En el registro se aprecia al uniformado siendo increpado por al menos dos personas, quienes le reprochan que “es una vergüenza para la institución”, mientras que otra vecina le pegunta “¿con qué cara saldrá a pasar partes ahora?”.

En tanto que el propio uniformado, identificado como R. Bustos, apuntó que “yo hoy no he cometido error“, a lo que la afectada le replicó que “usted me chocó en mi casa y se dio a la fuga, allá abajo, en el fondo de El Bosque y tengo testigos porque usted chocó con mi carro que tengo fuera de mi casa. ¿Por qué cree que lo seguimos por acá, caballero?”.

Al respecto, el coronel Gabriel Ortega, de la prefectura Biobío, informó que “esta noche recibimos la información de vecinos que nos alteraban de una persona del sector de Los Ángeles que se encontraba en estado de ebriedad”.

“En un tiempo inmediato Carabineros arribó al lugar logrando la detención de la persona y el traslado del funcionario hasta la unidad policial, donde se dispuso la instrucción de un sumario y la eliminación de las filas de la institución con efectos inmediatos“, agregó.

Finalmente añadió que “Carabineros reafirma el compromiso con la comunidad y su seguridad, y no permite jamás que integrantes de la institución se aparten de la doctrina y de la ley”.

Revisa las declaraciones de Carabineros aquí: