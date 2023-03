“¿Cuánto quiere?”: Graban in fraganti a ciudadano chino intentando sobornar a Carabineros con $60 mil

Carabineros informó que detuvo a un ciudadano chino que intento realizar un soborno a un funcionario para evitar la multa por la infracción por conducir a exceso de velocidad en Curacautín, Región de La Araucanía.

El hecho, captado por el otro uniformado que estaba en el procedimiento, se produjo durante controles preventivos de velocidad en la Ruta CH-181, en la localidad de Malalcahuello.

En las imágenes se ve a un funcionario realizando el control, luego de que el hombre fuera pillado circulando a 100 k/h en una zona con restricción de 50 k/h.

En ese contexto, el ciudadano extranjero le preguntó al uniformado “¿cuánto quiere?”, haciendo referencia a la entrega de dinero en efectivo para zafarse de la multa.

“No sé, lo que usted quiera darme”, le respondió el carabinero, ante lo que el hombre acudió a su vehículo para buscar sus documentos y $60 mil. Tras esto, regresó ante el uniformado para pasarle todo.

“Usted está detenido”, le respondió de inmediato el policía, añadiendo que “a partir de este momento usted está detenido por sobornar a Carabineros de Servicio”.

“Usted cometió una infracción al tránsito, lo que me está pasando aquí son 60 (mil pesos). Esto en Chile no se puede hacer, no se puede sobornar a la policía”, agregó.

Desde Carabineros indicaron que el hecho fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso que el imputado enfrente este martes la audiencia de control de detención por el delito de cohecho.