El comentado abrazo entre el pdte. Boric y Pedro Pascal en actividad por Salvador Allende

El presidente Gabriel Boric participó durante el miércoles en un homenaje por el 50 aniversario del discurso ante la ONU de Salvador Allende, en el Instituto Cervantes, ubicado en Nueva York.

El acto contó con la presencia de la comitiva nacional, la canciller Antonia Urrejola, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, la representante de Chile en las Naciones Unidas, Paula Narváez y la senadora Isabel Allende, entre otros. El presidente de España, Pedro Sánchez, también intervino.

Fue en esa instancia en que se produjo un momento que capturó la atención en redes sociales. Se trata del encuentro entre el mandatario y el actor Pedro Pascal, quien también estuvo presente.

Rápidamente se viralizaron las imágenes en Twitter, junto a un video que capta el abrazo entre el jefe de Estado y la estrella de Hollywood conocido por sus papeles en The Mandalorian, en Game of Thrones y Wonder Woman 1984, quien expresó su apoyo a Boric durante la campaña presidencial y a la rechazada propuesta constitucional.

Las fotos:

En el homenaje al Presidente Allende también estuvo acompañando el destacado actor @PedroPascal1 pic.twitter.com/PwUij9Rcap — Paula Narváez (@paulanarvaezo) September 22, 2022

Pedro Pascal meeting President Gabriel Boric!

via El Español pic.twitter.com/4Dz3HFBZZI — Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) September 22, 2022

No sabia cuanto necesitaba esta imagen 😍🔥

Pedro Pascal ❤️ pic.twitter.com/f8FylOL8QK — Cc diaz 🌳 #AlFinTengoPresidente (@askendiaz) September 22, 2022

#50AñosDiscursoAllende | Presidente @gabrielboric encabezó la conmemoración del 50° aniversario del discurso que dio del Presidente Salvador Allende ante la @ONU_es, junto al Presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, ministra @UrrejolaRREE y la senadora @iallendebussi. pic.twitter.com/dxuwFdzc22 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 22, 2022

Revisa el momento exacto acá: