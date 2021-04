El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, oficializó este domingo la inclusión de Javiera Parada en su equipo programático de cara a la elección de 2021.

El ex ministro de Hacienda publicó un video bajo la consigna “Un futuro para todos”. En él, la gestora cultural y ex militante de Revolución Democrática (RD) comenta que “no se me ocurre alguien más libre que Ignacio para dar esa pelea”.

En el registro, distintas personalidades esbozan los ejes de la campaña del ex secretario de Estado. Entre ellas, Parada dice que espera “que el acceso a la cultura no sea de unos pocos, que llegue a todos los rincones de Chile”.

Algo que también llamó la atención fue la aparición del actor Luis Gnecco, quien comenta que transformarán el Estado “para que entregue servicios de calidad y dé un trato digno a las personas”.

Hacia el final del video también hace una invitación “a más personas a aportar con sus ideas”.

Briones detalló que su equipo está compuesto por 180 personas. En el video también aparecen el arquitecto Mathias Klotz; la constructora civil Francisca Cruz; el empresario turístico Jaime Guazzini; los economistas Francisca Dussaillant, Fernando Medina, Raphael Bergoeing y Francisco Carrillo; María Paz Hermosilla, master en administración pública; Raimundo Cruzat, master en desarrollo urbano; la neurocientífica Florencia Álamos; la abogada Guarequena Gutiérrez; el presidente de la Confederación Económica Mapuche, Jaime Huenchuñir; y la doctora en educación Susana Claro.