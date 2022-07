“Es valiente para hablar por la espalda”: Karol Cariola encaró a Sergio Bobadilla delante de la prensa

La diputada Karol Cariola (PC) enfrentó a su par Sergio Bobadilla (UDI) durante el martes, luego de que el segundo emitiera un comentario mientras la legisladora abandonaba el punto de prensa en el Congreso.

La congresista acababa de abandonar la tarima tras su intervención delante de los medios de comunicación y dio paso a que tomara la palabra Jorge Alessandri y parte de la bancada de la UDI.

Es en ese momento que se escuchó decir a Bobadilla “ahora hablamos en serio”. Estas palabras fueron escuchadas por Cariola, quien se devolvió y fuera de micrófono lo encaró.

“Perdón, ¿qué dijo, señor? No, le estoy preguntando en serio. ¿Qué dijo? ¿Que ‘ahora hablamos en serio’? Lo escuché”, le replicó.

En ese instante, Bobadilla se acercó y sostuvo que lo que dijo fue “hablemos serios”.

“¿Y por qué? ¿Usted cree que no hablo en serio?”, consultó la ex dirigenta estudiantil .

Por su parte, el UDI indicó que “no me refería a ti”.

“Más respeto diputado”, concluyó Cariola, quien posteriormente, en su cuenta de Twitter manifestó que “el diputado Bobadilla es valiente para hablar por la espalda, pero cuando lo encaran es incapaz de reconocerlo”.

Esta situación fue viralizada en redes sociales y entre quienes comentaron el hecho estuvo la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien declaró que “en grupo y por la espalda, el diputado Bobadilla falta el respeto a la diputada Cariola. Lo hace sin vergüenza en pleno punto de prensa”.

En grupo y por la espalda, el diputado Bobadilla falta el respeto a la diputada Cariola. Lo hace sin vergüenza en pleno punto de prensa. Sin embargo, cuando @KarolCariola lo encara -magistralmente-, el diputado no muestra misma valentía. Se esconde y miente: "no me refería a ti". pic.twitter.com/GSIZA9fCEe

— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) July 20, 2022