Hasta se tapó los oídos: Video de adulto mayor molesto por músicos en vagón de Metro abre intenso debate

Un video que muestra a una persona mayor con evidente incomodidad tapando sus oídos la interior de un vagón del metro se hizo viral en redes sociales durante el fin de semana.

Con más de 800 mil reproducciones, el registro captó a una grupo musical compuesta por cuatro personas presentando un show en uno de los trenes del servicio de transporte.

Aunque para muchos no es una molestia, la publicación abrió un intenso debate en torno a los músicos que suben al Metro de Santiago, sobre todo, considerando a quienes incomoda o afecta el ruido en lugares con alta afluencia de público.

“Hablan de empatía y nunca la practican”, tituló el video el autor del registro, el cual obtuvo cerca de 3 mil comentarios, tales como “A mí personalmente no me molesta, pero a mi hijo con TEA sí“, “lo más desagradable de viajar” y “entiendo perfectamente al señor”.











“Llamamos a no entregar dinero”

Consultado al respecto, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, recalcó que no está permitido tocar música en los vagones e hizo un llamado a la colaboración permanente de los usuarios.

“No entregar dinero a lo músicos es la mejor manera que tenemos para poder controlar aquellas personas que se suben a los trenes. Estamos haciendo un esfuerzo por contener ese tipo de actitudes“, señaló.

Asimismo, aseguró que la empresa no tiene contemplado establecer algún tipo de multa, ya que “tocar música no es un delito, no está penado, por lo tanto, es más compleja su erradicación y control”, explicó.

Sin embargo, puntualizó que “hemos estado dando facilidades históricamente a los músicos para que, dentro de las estaciones, en espacios donde no molesten al resto, puedan tocar (…) Nosotros hoy en día estamos reevaluando el programa Música a un Metro“, detalló.

“Necesitamos la colaboración más decidida de los pasajeros y pasajeras no entregándole plata a los músicos que se suben a los vagones (…) para que esto no siga molestando a las personas, como el adulto mayor que vimos en el metro tapándose el oído“, concluyó.

Mira el video a continuación: