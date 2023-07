Tras masivo “turbazo” de grafiteros: Así quedó la fachada del edificio de la gobernación de Santiago

El pasado 21 de junio, un centenar de personas llegó hasta el frontis del edificio de la Gobernación Regional de Santiago, ubicado en calle Bandera, con el objetivo de vandalizarlo.

Así lo denunció esta mañana la propia autoridad metropolitana, Claudio Orrego, quien condenó el hecho y aprovechó de mandar una advertencia a los autores: “Vampos a limpiar hasta que volvamos a sentir orgullo de nuestra ciudad“, dijo en un punto de prensa.

“No confundamos el arte urbano con dañar y ensuciar el patrimonio histórico, si alguien quiere rayar, que raye su casa. (…) Esto es vandalismo, si quiere hacer arte, hagámoslo juntos”, manifestó.

Si bien dijo que el trabajo de limpieza de la fachada no requerirá de grandes esfuerzos y que tomará alrededor de una semana, sí aseguró que por la naturaleza de la construcción habrá algunos requerimientos adicionales en el proceso, pues se trata de mármol que es “sencillo de lavar” pero que tiene más de 200 años.

De acuerdo con Orrego, el “turbazo” que llegó hasta las dependencias de su administración solamente vandalizó el edificio del GORE y ningún otro de la calle, hecho que vinculó al proyecto de limpieza y recuperación que levantó en mayo pasado para el eje Alameda-Providencia.

“Ustedes se dan cuenta que no hubo ningún otro edificio rayado en toda la cuadra, salvo el edificio del Gobierno de Santiago. Y eso merece no solamente el repudio, sino que un mensaje a quienes cobardemente lo hicieron: Nosotros no dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, que es limpiar la ciudad”, expresó Orrego.

Mira el registro de la vandalización: