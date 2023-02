Usuarios molestos por banda que abordó hasta con acordeón vagón del Metro: “No puede ser más desagradable”

Un registro fue ampliamente viralizado en redes sociales, dando cuenta de una situación que es bastante común en el Metro de Santiago.

Se trata de un video protagonizado por al menos cinco jóvenes, quienes ingresaron a un vagón junto a diferentes instrumentos musicales para interpretar canciones y, como es sabido, al término de su presentación recaudar dinero de forma voluntaria.

Este hecho que, tal como se mencionó, ya es un panorama usual en este servicio de transporte, provocó la molestia de un usuario que decidió compartir una reflexión al respecto.

“Lo más indignante es que la gente se siente profundamente invadida y nadie hace ni dice nada. Extraño el metro silencioso y aséptico de mi niñez. Este bullicio no puede ser más desagradable”, expuso en Twitter.

Sus palabras abrieron un debate en la plataforma, desatando mayormente comentarios que respaldan lo señalado.

No entiendo pq se meten en los vagones. Como en metros de otras capitales podrían ponerse sólo en los pasillos de acceso así si uno le gusta se queda oírlos y si no, se va.

Todos los días lo mismo @metrodesantiago sólo dice por parlante no está permitido dar dinero a músicos ni comprar a vendedores, PORQUE LOS DEJAN SUBIR ! Es imposible q por las cámaras no vean los instrumentos y los guardias no controlen nada El pasaje es caro

