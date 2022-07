Caso Horas Extras: Fiscalía no continuará investigación contra Virginia Reginato ante falta de antecedentes

El fiscal de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Cristián Andrade, anunció que no seguirá la investigación contra la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y de un ex funcionario de la sección de remuneraciones del municipio, en marco del caso “Horas Extras”. Según Andrade, no se acreditaron los antecedentes suficientes para la calificación de un delito, aunque precisó que sí existen otras investigaciones en curso. Esta información se dio a conocer en medio de la sentencia a dos ex funcionarios municipales que recibieron una pena de 541 días en libertad vigilada.