El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, compartió a través de sus redes sociales la visita que decidió realizar durante este miércoles a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, epicentro de la crisis migratoria.

A pasos de la frontera, señaló que "la irresponsabilidad y la ineficiencia de los distintos gobiernos han generado esta crisis humanitaria que nosotros tenemos que enfrentar y resolver", responsabilizando a los mandatos anteriores por la situación.

Posteriormente, JAK enfatizó en que nuestro país "no tiene capacidad para darle acogida a más personas... no tenemos infraestructura hospitalaria, no tenemos viviendas suficientes, no tenemos seguridad, todo eso se requiere para recibir a alguien".

Crítica y propuestas

Asimismo, el ex parlamentario emitió una reflexión con respecto a cómo se podría abordar esta problemática e indicó que "tenemos que fortalecer nuestras fronteras y eliminar los pasos no habilitados. No sólo por el peligro que representa para los extranjeros que vienen a Chile, sino por los carteles de tráfico de drogas y personas que abusan y lucran de indefensos en total impunidad".

Luego, el abogado sentenció que "este gobierno no anticipa escenarios y las situaciones lo terminan dejando desfasado y respondiendo tarde y mal".

En esta misma línea, recalcó que "es urgente agilizar el análisis y la solución de los migrantes ilegales. Quienes pueden permanecer que lo hagan legalmente y quienes no cumplen los requisitos, deben ser expulsados, de manera digna, humana y en un tiempo razonable".

Para finalizar, el candidato a la presidencia planteó que el conflicto se fue acrecentando desde "Michelle Bachelet, que miró para el lado mientras los vuelos desde Haití llegaban sin control; o la del Presidente Piñera que, viajó hasta Cucutá a prometer una solución a los perseguidos por Maduro, que nunca estuvo en condiciones de cumplir ni concretar".