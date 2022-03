Tras el incidente vivido por el grupo ministerial que viajó hasta la Araucanía al inicio de esta semana, en esta jornada han surgido nuevas interrogantes en torno a al plan de la comitiva del a ministra del Interior, Izkia Siches, para ingresar a la comunidad de Temucuicui. Arturo Urrutia, ex escolta presidencial, conversó con CHV Noticias para analizar esta situación y los protocolos de seguridad que no se habrían implementado. El hombre recordó que “en más de alguna oportunidad tuve que ir con algún presidente a la zona. Se hace una planificación de mucho tiempo con anticipación; no un día ni una semana, sino que bastante más que eso”. Asimismo, Urrutia estableció que “la cápsula pudo haber sido conformada de otra forma, podría haber ido otro tipo de vehículo, quizás vehículos policiales que ameritaba el caso”, agregando que hubiese sido deseable “que alguien estuviera esperando en un lugar para informar el estado de la ruta… básicamente, contar con una mayor información”. Además, la avanzada de la secretaria de Estado no habría sido conversada con todos los responsables a cargo de la comunidad, como por ejemplo, el lonko Víctor Queipul, quien afirmó que “si quieren dialogar con las comunidades de Malleco deben pasar por mí, o sino se van a encontrar con sorpresas”.