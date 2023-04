Mirosevic respaldó llamado a tregua del pdte. Boric y pidió que “no utilicemos políticamente a Carabineros”

Eesta semana el Congreso aprobó la Ley Naín-Retamal y, en conversación con CHV Noticias, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL) abordó las nuevas leyes que se trabajan en materia de seguridad y el uso de la fuerza. “No utilicemos políticamente a la institución de Carabineros, porque eso yo sí lo he visto las últimas semanas (…) Las policías tienen que ser de todos los chilenos”, señaló. Además, mostró su apoyo a la tregua que pidió el presidente Gabriel Boric ante el problema de la delincuencia. “No caigamos en la pelea de ‘es de este gobierno’. No, es un problema de Estado, es mucho más complejo”, dijo.