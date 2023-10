Vocera de colectivo “Unidos por Boric” acusa un “ataque desmedido” en su contra y cierra sus redes

Este domingo la vocera del colectivo “Unidos por Boric”, Gabriela Cortéz, más conocida como Quintrala Colorada utilizó sus redes sociales para acusar las agresiones que ha estado recibiendo por parte de adherentes a otros partidos políticos.

Catalogándolo como un “ataque desmedido”, la organizadora de las recientes manifestaciones frente a La Moneda decidió dar un paso al costado en internet y cerrar sus perfiles, ya que su imagen se ha vuelto un blanco de críticas.

Vocera del colectivo se despide de sus redes sociales

“Queridos amigos esta es mi última publicación. He recibido un montón de ataque desmedido inventando atrocidades mías como, por ejemplo, de haber abusado de niños de Sename, de haber sido parte de RN”, partió diciendo Gabriela en su cuenta de X (ex Twitter).

Siguiendo con su despedida, Quintrala Colorada acusó de que tergiversaron videos para pelear en su contra. “Tengo una familia detrás y no estoy dispuesta a soportar más ataques por el solo hecho de querer un Chile más justo para todos”, escribió en la red social.

“Creo fielmente en el proyecto del Presidente. La maldad está en todos los sectores. Gracias por seguir perpetuado a la derecha chilena y no dejar que nuevos rostros lideren la lucha. Hoy me despido de esta red social y todas las que tengo, me voy tranquila de haber sido parte de un sueño de muchos. No bajen los brazos esto recién comienza”, cerró Quintrala Colorada.

Tras esta despedida, numerosos usuarios de la red social despidieron a la vocera, ya sea alegrándose de este adiós como también pidiéndole que no les diera la razón a quienes la juzgaban.

