Continúa la controversia respecto al retiro de fondos de pensiones por parte de ex o actuales autoridades de gobierno, pese a que argumentaron desde un primer momento que la medida no era conveniente para la ciudadanía y tampoco para el país.

Sin embargo, uno de los que no ha aclarado si hizo o no el trámite es el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien señaló anteriormente que “no es relevante” esta situación, siendo emplazado por sus contrincantes y por parlamentarios de la oposición.

Al respecto, el diputado de Evópoli y vocero de Sichel, Francisco Undurraga, aseguró en ADN Radio que el independiente debe aclarar esta situación, aunque indicó que “no es pecado” si finalmente realizó el trámite.

“En este tema, lo relevante y lo importante es cómo mejoramos las pensiones y no qué retiró uno o el otro. ¿Si retiraron y votaron a favor no habrá un conflicto de interés?”, afirmó en primer término.

Luego, Undurraga enfatizó en que “es evidente que tiene que aclararlo. Si es sí es sí, si es no es no, y si fuera lo que fuera, no es pecado. Nadie está arriba de la ley. Es un beneficio que se le dio a toda la ciudadanía de carácter universal”.

Posteriormente, el parlamentario aclaró que él sí hizo uso del primer retiro aprobado a mediados del 2020, ya que “la transparencia tiene que ocurrir. Creo que no es pecado retirar (la plata). Yo he votado en contra de los cuatro retiros, (pero) efectivamente el primer retiro lo hice, no puedo hacer el segundo y el tercero, porque nos amarramos para no hacerlo”.

“Lo retiré porque después de todas las declaraciones, lo que buscan no es beneficiar a la gente, sino destruir el sistema de las AFP. Entonces al menos tener algo debajo del colchón. Lo han dicho (los diputados) Marcos Ilabaca (PS) y Pamela Jiles (PH)”, argumentó.

Finalmente, analizó los 18 votos de diputadas y diputados oficialistas a favor del cuarto retiro, señalando que con esto “las confianzas quedan dañadas” entre los legisladores y la candidatura de Sichel.

“No creo que haya una desafección con la candidatura de Sebastián Sichel, sino que hay muchos parlamentarios que se están mirando el ombligo y creen que con este tipo de votaciones van a salvar su proyección durante los próximos cuatro años”, cerró.