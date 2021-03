En la mañana de este miércoles, personal de Carabineros junto a funcionarios del MOP llevaron a cabo el proceso del desalojo de la toma instalada en las faldas del Cerro Renca.

Según lo informado por Carabineros, el lugar se trataría de un sector fiscal donde se pretende construir el acceso del túnel de la comuna.

El vocero de la toma, Marcelo Enríquez, aseguró a Contigo en la Mañana de Chilevisión que “el primer día que llegamos sabíamos que había una orden de desalojo, siempre estaban constantemente amedrentándonos con que nos iban a desalojar”.

Lee también: Vecinos intimidaron a delincuentes que intentaron arrancar en auto robado: Terminaron chocando



Pese a que el personal policial afirmó que luego de la resolución entregada por la Intendencia Metropolitana para iniciar con el desalojo se le fue notificada a los habitantes del lugar, Enríquez sostuvo que no han recibido la orden de manera formal.

“A mí me avisaron hoy en la mañana, a las 7:45 me avisaron que Carabineros estaba acá. La gente esta dispuesta al desalojo, pero tampoco nos han mostrado ninguna orden, no nos han mostrado nada“, explicó.

Según personal policial, el proceso se ha dado de manera tranquila.

“Como la gente no sabe, vieron carabineros y se asustaron. Sin mostrarles ningún documento, nada”, dijo el vocero.

Según Enríquez, en el lugar habrían 360 familias, de las cuales gran parte son extranjeras y que su mayor preocupación es donde podrán asentarse tras el desalojo.

Lee también: Menor se ahogó y se mantiene en coma inducido: No había rejilla protegiendo filtro en piscina del Club Palestino



“Lo más seguro es que busquen otra toma, porque la gente no tiene más donde estar. Prefiere estar acá para no pagar arriendo, poder ahorrar un poco y tener un hogar propio”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto a las denuncias realizada por los vecinos del sector que aseguraban que los pobladores vivían con “lujos”.

“No hay ningún lujo. Si hay vehículos porque son gente de esfuerzo, gente que trabaja. Sale más fácil comprarse un vehículo que una casa“, concluyó.