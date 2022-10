“Vuelta al hospital”: Ex ministra Siches retomó sus labores médicas a casi un mes de dejar el gobierno

La ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, informó este lunes su regreso al Hospital San Juan de Dios para cumplir un Período Asistencial Obligatorio (PAO), luego de realizar su especialidad en medicina interna mediante una beca.

“Juntando los materiales para volver al hospital”, publicó el pasado sábado en su cuenta de Instagram, donde además enumeraba una serie de implementos que necesita para realizar su labor.

La publicación generó varios comentarios de sus seguidores, entre ellos del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, quien escribió: “Bienvenida Dra. Siches, la salud pública te recibe con orgullo”.

Este lunes también compartió una historia en la misma red social, donde aparece vistiendo un delantal blanco junto al hashtag #VueltaAlHospital.

Según consignó La Tercera, la ex presidenta del Colegio Médico habría vuelto hoy al recinto para cumplir una jornada completa en el Policlínico de Infectología, donde atiende a pacientes con VIH.

Cercanos a Siches indicaron al citado medio que ahora su prioridad “está en completar el pago de la beca y que por eso regresó con la jornada completa”. Además, cuentan que durante este tiempo fuera de La Moneda pudo retomar pendientes y estar con su hija Khala.

¿Posible regreso a La Moneda?

El pasado viernes 30 de septiembre, el presidente Gabriel Boric participó en el foro “El reto social de América Latina” organizado por el diario español El País.

En la instancia, fue consultado sobre si fue un error poner a sus cercanos en altos cargos del Ejecutivo, sosteniendo que “en lo absoluto fue un error. Estoy muy orgulloso”.

“Estaba hablando recién con nuestra ex ministra Izkia Siches. Estoy muy orgulloso de haberla considerado”, dijo el jefe de Estado, no descartando la posibilidad que Siches se reintegre al gobierno.

“Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete”, afirmó.