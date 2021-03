Hace algunos días, los diputados Maite Orsini (RD) y Gonzalo Winter (CS) protagonizaron un llamativo episodio durante un punto de prensa en el Congreso.

En el bullado momento, se pudo ver a ambos parlamentarios en una suerte de discusión debido a un proyecto de ley que presentó Winter y en el cual le solicitó a Orsini que lo acompañara.

La propuesta en sí trataba sobre las grandes empresas, con más de 200 trabajadores, para que dispusieran de buses de acercamiento a dichos empleados, esto en el contexto de minimizar el riesgo de contagios por COVID-19.

De acuerdo con los subtítulos y la edición de la agencia Mediabanco, la conversación fue así: “Oye yo no voy a hablar, no cacho nada. Me callo no más”, le habría dicho la abogada a su compañero de coalición, a lo que éste respondió: “no es más de lo que yo sé”.

Sin embargo, según el video original sin la intervención de la agencia, el diálogo entre los parlamentarios habría sido distinto.

Según Winter, “los subtítulos contienen un error evidente que tergiversa mis palabras y su sentido. En un diálogo privado, le contesté a la diputada Orsini, que el proyecto era simple, se trata de una las empresas privadas paguen transporte a sus trabajadores para contener la pandemia en el transporte público”, consignó El Desconcierto.

Catete como soy, me conseguí el video original de este incidente sin subtitulos ni música y creo que el que se viralizó está mal subitulado. Yo escucho a @gonzalowinter decir "No es más de lo que ya sabís". Escuchan??? Es injusto que le pegaran tanto por esto, a ponerle oreja pic.twitter.com/aCmbCthGsL — Paz Tondró #AntoniaOrellanaConstituyente (@PazFemininja) March 18, 2021

“Le dije claramente, en lenguaje coloquial, ‘no es más de lo que ya sabís’, pero esta agencia de comunicaciones subtitula otra cosa que induce a error para dejarnos mal parados a ambos frente a la opinión pública”, agregó el diputado, quien además solicitó una rectificación de la agencia.

Por su parte, Mediabanco indicó que “nuestro equipo editorial revisó nuevamente los audios concluyendo que no hay error en los subtítulos mencionados”. Además, añadió: “nos parece razonable hacer un acto de fe en lo que el protagonista del video nos señala que dijo”.

“‘Lo que no se ve’ es un microprograma que no tiene otra pretensión que la de ser un sano espacio de humor entre los periodistas y nuestras fuentes. Agradecemos la buena disposición con que siempre han reaccionado los protagonistas y lamentamos si alguna aparición produjo incomodidad o malos ratos, pero estamos convencidos de que este tipo de registros son parte del legítimo ejercicio periodístico”.