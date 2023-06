Ministra Aguilera respondió a chat filtrado de Izkia Siches: “Tienen que hacerse responsables de sus dichos”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, respondió esta tarde a la polémica filtración que involucró a la ex titular de Interior, Izkia Siches, donde instó al Colegio Médico a “golpear” al gobierno en el marco de la crisis sanitaria por los virus respiratorios. “Creo que las personas se tienen que hacer responsables de sus dichos y cada uno es dueño de expresar lo que le parezca. Yo no voy a juzgar los dichos de la ex ministra“, señaló desde el Hospital Exequiel González, en la comuna de San Miguel.