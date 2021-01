La diputada Ximena Ossandón (RN) confirmó en Contigo en la Mañana de Chilevisión que dos de sus hijos participaron en fiesta masiva de Cachagua, en la comuna de Zapallar.

“Sólo reprochar, siento una tremenda vergüenza, es reprochable”, comenzó diciendo la legisladora.

Junto a esto, precisó que su hijo es mayor de edad y que “sobre todo la elite y nuestros hijos les toco un periodo de comodidad, buenos colegios, son los que deberían responder. La falla está en al educación que nosotros le hemos dado”.

“Se cayeron, se cayeron firme y y no había que caerse en este minuto. No quiero que se les crucifique, pero si uno ha recibido una buena educación y está en la cúspide debe iluminar a los que estaban abajo y no dar mal ejemplo”, reflexionó.

Lee también: Gobernadora de Petorca explica por qué no se fiscalizó fiestas en Cachagua: “Fueron en casas privadas, es mucho más complicado”

“Nos enteramos cuando empezó a salir en las redes sociales”, dijo la diputada, quien agregó sus dos hijos dieron positivo por COVID-19 y están en cuarentena.

En la misma línea indicó que “esto es una vergüenza para mí en lo personal”.

Además, Ossandón detalló que uno de sus hijos se encuentra en cuarentena en Zapallar y el otro no, por lo que ella también está en confinamiento.

“Sólo pedir disculpas a las personas que se sienten ofendidas. Ojalá que la juventud que tiene tantos privilegios logremos darla vuelta y empiecen a pensar más en los demás y no sólo en ellos mismos”, concluyó.