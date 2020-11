La diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió al proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, impulsado por el Ejecutivo, específicamente a la discusión sobre el impuesto a quienes hagan uso del beneficio y que tengan un sueldo desde los $700 mil.

“Lo que me parece un sinsentido es que sigamos metiendo la mano en el bolsillo de las personas y que el gobierno no esté pensando en un IFE universal, en una transferencia directa, tal vez segmentada de acuerdo a la necesidad de las familias, porque no sabemos cuándo va terminar esta pandemia”, declaró en entrevista con Chilevisión.

En la misma línea, precisó que “nos estamos entrampando en le tema del impuesto y me parece que los grupos más altos son los que deben pagar”.

Lee también: Segundo retiro: Morán pide a ministro Monckeberg que sólo se debata el impuesto a rentas desde $30 millones anuales

“Pero lo que es mucho más importante es que hoy el gobierno alguna vez se opuso tajantemente al retiro del 10% y hoy se sube a este caballito de batalla y son los ciudadanos los que siguen pagando esta crisis, si el drama esta ahí”, agregó.

Finalmente, concluyó que “de alguna manera tenemos mucho de dónde meter mano sin desfondar el Estado, me preocupa que estemos pensando de nuevo en esto cuando el gobierno debiera estar evitando un tercer retiro y hacer una transferencia potente, directa, universal y que los chilenos se vean protegidos por sus autoridades”.

Revisa la entrevista completa acá.