La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), se refirió al proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara y próximamente iniciará su discusión en sala.

“Como está despachado en la Cámara de Diputados, el cuarto retiro no es un buen ejercicio“, dijo la parlamentaria en entrevista con El Mercurio, quien instó a “ser capaces de conciliar lo que dice la ciudadanía que se recoge en encuestas, en conversación ‘face to face’ en la calle, y los votos necesarios para avanzar en una buena decisión para el país. Nuestro rol es legislar para el país y no para intereses particulares”.

Aunque reconoció que “una inmensa mayoría está de acuerdo con el cuarto retiro”, recalcó que “quien legisla debe velar por el mejor mecanismo que garantice una buena ley para el país”.

En esta línea, Rincón indicó que “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo. Dentro de esas correcciones están las rentas vitalicias y el pago de impuestos, y la posibilidad de reintegro con exención tributaria”.

“Si no legislamos en ese sentido, vamos a instalar malas señales y efectos negativos para las personas más sencillas“, agregó.

Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones de la candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, quien buscará convencer a senadores de la oposición para aprobar la iniciativa parlamentaria. “El liderazgo de nuestra candidata está en levantar un buen proyecto, no en sacarlo apurado, y así se lo hemos hecho ver todos”, declaró.