La discusión en relación a la licitación del litio fue el gran tema que se tomó el Congreso durante la jornada de este miércoles. Se trata de un proyecto de ley presentado por Provoste, Allende, Girardi, Guillier y Navarro que busca modificar el Código de Minería para prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno.

Fue durante la votación de admisibilidad que la presidenta del Senado, Ximena Rincón, sufrió un impasse con su micrófono, el cual quedó abierto y por tanto se pudo escuchar lo que le dijo a su colega, el senador Jorge Pizarro (DC). “Cómo va a sufrir el próximo Gobierno, y yo voy a tomar palco”, fue la frase que dijo la máxima autoridad de la Cámara Alta y que no pasó desapercibida.

Posteriormente, la parlamentaria se refirió a sus dichos, que rápidamente comenzaron a ser ampliamente comentados por los medios y las redes sociales. “Hoy día me toca arbitrar, decidir, empujar, porque ese es el rol del presidente del Senado. Cuando uno es un Senador más, uno no tiene esa posibilidad, a eso me refería”, fue lo que explicó Rincón.

Asimismo, la senadora dijo que “es un tema que va a ser complejo para el próximo gobierno y lo que yo dije en el audio que se filtró es que a mí no me va a tocar decidirlo, voy a estar al frente y voy a ser un voto más”. Posteriormente, expresó que “yo he reiterado hoy día en la reunión con el presidente es que va a tener todo nuestro apoyo, porque es un tema desafiante”

Cabe señalar que finalmente, la votación declaró admisible la iniciativa y ahora pasó a su discusión a la Comisión de Minería y Energía.

Mira acá las declaraciones de Ximena Rincón: