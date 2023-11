Ximena Rincón fue increpada en coloquio universitario: “Esto no es un acto de campaña”

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, vivió un tenso momento durante su participación en una actividad en la Universidad Austral, donde fue abordada por una asistente que no estuvo de acuerdo con su exposición.

El evento, titulado “Coloquio: Nuevos desafíos en el trabajo multidisciplinario con adicciones”, contó con una presentación de la parlamentaria llamada “políticas públicas actuales sobre narcotráfico y consumo de estupefacientes“.

Uno de los puntos abordados por Rincón llevaba como encabezado “¿Narcoconstitución? Concepto previo”, donde aprovechó de responder a las críticas realizadas por un grupo de profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Recordemos que los abogados aseguraron, entre varios puntos, que la propuesta redactada por el Consejo “hace inconstitucional la penalización del narcotráfico“.

Muy grave que la propuesta constitucional exija que la ley sea la que describa“precisa y expresamente” la conducta a castigar. Ello no ocurre p.e. en el delito de tráfico de drogas que se remite a reglamentos para definir las drogas prohibidas. El delito sería inconstitucional 🙄 pic.twitter.com/71WH2Ax78D — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) November 8, 2023

En concreto, la senadora afirmó que el concepto “precisa” -que despertó reparos por parte de los letrados- “no es ambiguo, no es vago, no es abstracto y tampoco es difuso. Es eso y no otra cosa (…) No significa que la norma sea inconstitucional”.

Asistente acusó a senadora Rincón de hacer “acto de campaña”

Luego de la presentación, la ex militante de la DC dio la palabra a los asistentes para realizar comentarios y preguntas en base a lo expuesto. No obstante, una mujer cuestionó los comentarios relacionados a la propuesta constitucional.

“Fui invitada a un coloquio para dialogar en torno a los desafíos de el trabajo con adicciones”, partió diciendo, a lo que luego sumó que “quiero hacer una crítica a los organizadores: quiero tener la capacidad de elegir si asisto o no a un acto de campaña“.

“Yo elijo como ciudadana a qué acto de campaña asisto. Lamento que se haya usado este espacio como acto de campaña“, cerró la mujer, recibiendo los aplausos del público.

Ante esto, Rincón respondió: “cuando uno va a hablar de drogas, tiene que hablar con un tema que está puesto en la agenda del debate público: que se va a permitir dejar sin efecto una ley de drogas. Eso no acto de campaña. Es un hecho objetivo”.

“Lamentablemente en Chile estamos acostumbrados a no debatir. Eso no le hace bien el país (…) Cuando cancelamos el debate, cancelamos la posibilidad de expresarnos como personas”, agregó la senadora.

Luego, la asistente contestó que “no me niego al debate, lo que estoy criticando es que yo elijo como ciudadana a qué acto de campaña vengo”. No obstante, Rincón insistió en su punto y aseguró que “esto no es un acto de campaña”, a lo que la mujer sostuvo “sí, lo es y está bueno decirlo”.

